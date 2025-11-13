Le Vietnam et Israël accélèrent le lancement d’une liaison aérienne directe

Le conseiller commercial vietnamien en Israël, Lê Thai Hoà, a rencontré le 12 novembre à Tel Aviv, la directrice commerciale de la compagnie aérienne israélienne Arkia, Sapir Ifergan, afin d’accélérer le lancement d’une liaison aérienne directe entre Tel Aviv et Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Sapir Ifergan a salué le potentiel et les perspectives du marché vietnamien dans le cadre de la stratégie d’Arkia visant à développer la coopération aérienne et à établir des liaisons aériennes vers l’Asie.

Elle a indiqué qu’Arkia prévoit de lancer un vol direct entre Israël et le Vietnam, le vol inaugural étant prévu le 5 janvier 2026, reliant l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv à l’aéroport international de Nôi Bài à Hanoï.

Dans le cadre de son projet pilote, Arkia assurera initialement un vol hebdomadaire de janvier à juin 2026. La compagnie aérienne pourrait augmenter la fréquence à deux vols par semaine dès mars 2026, en utilisant des gros-porteurs d’une capacité d’environ 290 places. Elle a déjà commencé la vente de billets sur son site Web et via son réseau d’agents agréés.

Sapir Ifergan a proposé à l’Office du commerce du Vietnam de mettre Arkia en relation la compagnie avec des partenaires vietnamiens du secteur aéronautique, notamment des billetteries et des agences de voyages, en vue d’établir une coopération commerciale, et de maintenir un contact régulier afin de continuer à soutenir Arkia dans le développement de ses partenariats sur le marché vietnamien.

De son côté, Lê Thai Hoa a salué le projet d’Arkia de lancer une liaison directe vers le Vietnam, affirmant que à l’Office du commerce du Vietnam était prêt à soutenir activement la compagnie et à la mettre en relation avec des partenaires vietnamiens appropriés.

Il a souligné que le Vietnam attire les investisseurs et les industriels du monde entier grâce à ses industries manufacturières et de transformation développées, ainsi qu’à sa forte intégration dans l’économie mondiale. Il a ajouté que le Vietnam est en bonne voie de devenir un pôle manufacturier majeur et un maillon stratégique de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Selon le conseiller commercial vietnamien, le marché vietnamien est devenu une destination attractive pour les investisseurs, les entrepreneurs, les commerçants, les acheteurs et les touristes internationaux, y compris les partenaires israéliens.

Les liens économiques, les échanges commerciaux et la coopération en matière d’investissement entre le Vietnam et Israël n’ont cessé de se développer de manière positive. La mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Vietnam - Israël à la mi-novembre 2024 a fortement dynamisé leurs relations de coopération.

Le commerce bilatéral a atteint 3,247 milliards de dollars en 2024. Au cours des dix premiers mois de 2025, les exportations vietnamiennes vers Israël se sont élevées à 704,3 millions de dollars, soit une hausse de 4,1% par rapport à la même période de l’année précédente.

Pour l’ensemble de l’année 2025, les échanges commerciaux entre les deux pays devraient atteindre 3,7 milliards de dollars, les exportations vietnamiennes étant estimées à environ 880 millions de dollars, soit une augmentation de 10,75% par rapport à l’année précédente.

En ce qui concerne la coopération en matière d’investissement, Israël a investi 155,9 millions de dollars au Vietnam dans 45 projets, tandis que les investissements vietnamiens en Israël totalisent à ce jour 78,25 millions de dollars. Les citoyens des deux pays continuent de rechercher des occasions de visiter et de découvrir les destinations de l’autre.

Une fois la liaison aérienne inaugurée comme prévu, Arkia deviendra la première compagnie aérienne israélienne à proposer un vol direct vers le Vietnam. L’ouverture de cette ligne devrait marquer un tournant dans la coopération touristique bilatérale en facilitant les déplacements des entrepreneurs, des commerçants, des investisseurs, des acheteurs, des touristes et des citoyens entre les deux pays, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et à promouvoir une coopération multiforme.

Arkia est l’une des trois compagnies aériennes traditionnelles d’Israël. Fondée en 1949, elle fut la première compagnie aérienne privée du pays et exploite un réseau de lignes vers 32 destinations, principalement des villes européennes.

VNA/CVN