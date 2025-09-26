Vietnam - Russie : un protocole d’accord pour la construction d’une centrale nucléaire

La société Rosatom Energy International JSC et la Compagnie vietnamienne de conseil en construction électrique N°2 (PECC2) ont signé un protocole d’accord visant à poser les bases d’une coopération dans le projet de construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1.

Le 26 septembre, dans le cadre du Forum "Semaine mondiale de l’atome" organisé à Moscou, Rosatom Energy International JSC (REIN, filiale du groupe d’État Rosatom) et PECC2 ont signé cet protocole d’accord visant à poser les bases d’une coopération dans le projet de construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, la première du genre au Vietnam. La cérémonie s’est tenue en ligne.

Le document a été paraphé par Anton Dedusenko, directeur général de REIN, et par Nguyên Chon Hung, président du Conseil d’administration de PECC2.

Photo : VNA/CVN

L’accord prévoit la mise en commun des efforts pour actualiser l’étude de faisabilité et le dossier de localisation de la centrale, mais aussi une coopération élargie dans le développement des infrastructures électriques et logistiques, la formation de spécialistes et d’autres domaines connexes.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de relance du projet nucléaire vietnamien, relancée en janvier dernier à la suite de la visite au Vietnam du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et de la signature d’un protocole d’accord entre Rosatom Project JSC et Électricité du Vietnam (EVN).

En mai, le directeur général de Rosatom, Alexey Likhachev, et le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, avaient également signé une feuille de route intersectorielle pour le développement de la technologie nucléaire à l’horizon 2030.

Rosatom propose de fournir une centrale de deux réacteurs de type VVER-1200, sa technologie phare déjà en service sur six unités (quatre en Russie et deux en Biélorussie). D’autres réacteurs du même type sont actuellement en construction en Russie, au Bangladesh, en Chine, en Égypte, en Hongrie et en Turquie.

Le Forum international Semaine mondiale de l’atome, qui marque le 80e anniversaire de l’industrie nucléaire russe, se tient du 25 au 28 septembre 2025 au Centre d’exposition de Moscou, réunissant plus de 40.000 participants venus de 118 pays.

VNA/CVN