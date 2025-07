Centrale nucléaire : le Vietnam priorise sûreté et sécurité

Le Vietnam prend des mesures drastiques mais prudentes pour construire une culture de sûreté et de sécurité nucléaires dans le but d’achever la construction de sa première centrale nucléaire d’ici la fin de 2030 et d’utiliser ensuite cette source d’énergie unique de manière efficace et durable.

En qualité de membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) depuis 1957, le Vietnam a toujours affirmé et respecté son engagement en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, ainsi que d'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Cet engagement de longue date s'est concrétisé en février 2025 avec la publication de la décision N° 245/QD-TTg du Premier ministre, approuvant le Plan directeur pour le développement de l'énergie atomique à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2050. Ce document énonce clairement les objectifs de renforcement des capacités techniques, de consolidation du cadre juridique et de garantie de la sécurité d'exploitation des centrales nucléaires à construire dans la province de Ninh Thuân.

Photo : VNA/CVN

Le 27 juin 2025, la Loi amendée sur l'énergie atomique, adoptée à une large majorité de 441 voix sur 442, régit le développement et l’utilisation de l’énergie atomique, couvrant la sûreté radiologique, la sécurité des centrales, la gestion des incidents, ainsi que l’administration de l’État. Ses dispositions s’appliquent à toutes les entités vietnamiennes et étrangères opérant dans ce secteur.

Soulignant l'importance de cette loi modifiée, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a dit que la loi contribuera à améliorer l'efficacité de la gestion par l'État de la sûreté radiologique, de la sûreté et de la sécurité nucléaires ; à développer des applications durables de l'énergie atomique ; à remplir les engagements et obligations internationaux du Vietnam ; à renforcer la coopération internationale ; à créer un nouvel élan pour le développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère.

Toutefois, selon les experts, outre la création d'un cadre juridique pour un développement nucléaire sûr, efficace et durable, le Vietnam devra s'atteler à de nombreux objectifs importants pour garantir la sécurité et la sûreté nucléaires. Selon Vo Van Son, expert en géotechnique nucléaire chez Edvance (France), les domaines de haute technologie tels que l'énergie nucléaire exigent des niveaux de sécurité stricts. Il a souligné l’importance de développer une culture et une sensibilisation à la sûreté nucléaire.

Partageant cet avis, Kei Koga, professeur associé à l'Université technologique de Nanyang (NTU), à Singapour, a déclaré que l'un des plus grands défis pour le Vietnam dans la construction d'une centrale nucléaire est d'établir des normes de sûreté solides, capables de répondre aux facteurs environnementaux vulnérables de la région.

L'Asie du Sud-Est, et en particulier le Vietnam, est fréquemment touchée par des catastrophes naturelles telles que les typhons et est sujette à l'activité sismique. Cette particularité géographique exige une infrastructure nucléaire non seulement hautement résiliente, mais également soutenue par des stratégies globales de gestion des risques, a dit ce professeur associé.

Selon le docteur Trân Chi Thanh, directeur de l'Institut vietnamien de l'énergie atomique (ministère des Sciences et Technologies), les incidents nucléaires survenus dans certains pays, comme Three Miles Ireland (TMI) (États-Unis) en 1979, Tchernobyl (Ukraine) en 1986 et Fukushima (Japon) en 2010, illustrent l'importance de former des ressources humaines nucléaires de qualité, de mettre en place un système de réglementation nucléaire strict et d'exécuter avec efficacité, rigueur et responsabilité les tâches d'inspection et de supervision liées à l'évaluation de la sûreté, à la conception, à la construction et à la supervision de l'exploitation des centrales (ainsi que des systèmes d'équipement).

De son côté, le secrétaire général du Réseau des experts vietnamiens de l'énergie nucléaire à l'étranger (VietNuc), Pham Tuân Hiêp, a précisé : "Construire une culture ici ne se résume pas à un ordre administratif, mais à un travail qui repose sur la compréhension. Chacun doit être proactif et responsable dans son travail".

Le Vietnam organise actuellement régulièrement des exercices d'intervention en cas d'incident nucléaire et radiologique, contribuant ainsi à améliorer la coordination et la capacité de commandement entre les organismes concernés et à sensibiliser le public à la sûreté nucléaire, afin de mettre en pratique et de diffuser la culture de la sûreté nucléaire.

Pham Tuân Hiêp a également déclaré qu'il était nécessaire d'intégrer des connaissances sur l'énergie nucléaire dans le programme d'enseignement général. Bien que le programme de physique actuel au Vietnam comporte une section consacrée à la physique nucléaire, les connaissances sur l'exploitation sûre des centrales nucléaires restent insuffisantes. Il s'agit d'un contenu important qui peut être intégré pour améliorer la compréhension dès le plus jeune âge.

Développement des ressources humaines pour l'industrie nucléaire

Photo : HNM/CVN

Les experts estiment également que pour développer l'énergie nucléaire de manière sûre et durable, les ressources humaines sont un facteur clé. Une équipe d'experts qualifiés joue un rôle crucial à cet égard. En effet, les problèmes liés à la sûreté nucléaire sont en réalité principalement d'origine humaine.

Carl Thayer, Professeur à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (Australie), a affirmé que pour garantir la sûreté, le Vietnam doit former en permanence un nombre suffisant d'ingénieurs et de techniciens spécialisés en technologie nucléaire afin de gérer en toute sécurité tous les aspects des réacteurs nucléaires et de la technologie nucléaire, 24h/24 et 7j/7, dès le début de la construction et de l'exploitation des centrales nucléaires.

Actuellement, le Vietnam ne dispose que d'une équipe d'environ 400 personnes dans le secteur de l'énergie nucléaire, travaillant principalement dans des agences du ministère des Sciences et des Technologies, dans plusieurs universités, instituts de recherche et au sein du Groupe Électricité du Vietnam (EVN). Selon le projet "Formation et développement des ressources humaines pour le développement de l'énergie nucléaire jusqu'en 2035", la demande en ressources humaines pour les centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et Ninh Thuân 2 sera satisfaite d'ici 2030. Les deux centrales nucléaires de Ninh Thuan 1 et 2 devraient nécessiter près de 4.000 employés, dont environ 2.000 titulaires d'un diplôme universitaire ou supérieur et plus de 600 nouvellement formés à l'étranger.

Renforcement de la coopération internationale

Outre la formation et le développement des ressources humaines, le renforcement de la coopération internationale joue également un rôle important dans le développement d'une énergie nucléaire sûre, efficace et durable. Le choix du bon partenaire étranger est une urgence, nécessitant une évaluation complète.

Selon Kei Koga, la capacité technologique doit être la priorité absolue, mais cela ne s'arrête pas là. Un partenaire idéal doit posséder une connaissance approfondie de l'infrastructure nucléaire, des processus d'assurance de la sûreté et des stratégies de développement à long terme. Parmi ces critères, les normes de sûreté constituent le critère le plus important : les investisseurs potentiels doivent démontrer leur capacité de gestion des risques, leur expérience en matière de prévention des accidents nucléaires, ainsi qu'un mécanisme transparent d'intervention d'urgence, comprenant un plan d'intervention en cas de catastrophe, un système de surveillance complet et le respect des normes internationales de sûreté, telles que celles de l'AIEA.

Il a également déclaré qu'avec une politique étrangère indépendante et flexible, le Vietnam dispose d'un avantage particulier pour approcher de nombreux partenaires mondiaux de premier plan en matière de technologie nucléaire, tels que la Russie, le Japon, les États-Unis et la Chine. Le Vietnam a actuellement établi des partenariats stratégiques globaux avec 13 pays, dont la Chine, la Fédération de Russie, l'Inde, la République de Corée, les États-Unis, le Japon, l'Australie, la France, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, Singapour et la Thaïlande.

La diversité de ses relations extérieures permet au Vietnam d'évaluer, de comparer et de sélectionner proactivement des partenaires pertinents sur la base de critères stricts tels que la capacité technologique, le bilan de sécurité et les engagements de soutien à long terme, a affirmé cet expert japonais.

Au niveau régional, le Professeur Carl Thayer a souligné que le Vietnam pouvait renforcer sa coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est, tels que l'Indonésie et la Thaïlande, afin de partager ses expériences en matière de développement et de gestion du secteur nucléaire.

Selon lui, les pays de l'ASEAN peuvent pleinement se coordonner pour établir des normes communes, afin de garantir la sécurité et le développement durable de l'énergie nucléaire dans la région.

VNA/CVN