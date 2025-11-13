Produits vietnamiens : cap sur l’autoroute numérique

La conférence internationale "Marque alimentaire du Vietnam 2025", tenue le 12 novembre à Hô Chi Minh-Ville, a suscité un grand intérêt auprès d’experts et d’entreprises nationales et étrangères.

Photo : VNA/CVN

Les discussions ont convergé vers un thème central : la chaîne de valeur alimentaire numérisée et le commerce électronique transfrontalier, considérés comme "la nouvelle autoroute" permettant aux produits vietnamiens d’accéder directement aux consommateurs et importateurs internationaux.

Selon les spécialistes, les habitudes de consommation mondiales évoluent rapidement vers le numérique, privilégiant la commodité, la rapidité, la sécurité, la transparence, la confiance, le prix, la santé et la durabilité. Ces critères deviennent essentiels pour les producteurs et exportateurs vietnamiens souhaitant renforcer leur présence sur les marchés en ligne. Le Vietnam dispose de nombreux atouts, notamment une offre diversifiée, des politiques publiques favorables et une intégration croissante aux grandes plateformes de commerce électronique mondiales.

Les produits les plus compétitifs pour l’exportation en ligne comprennent le café, la noix de cajou, les boissons, les fruits séchés, les épices et les spécialités régionales. Les acheteurs étrangers apprécient les produits vietnamiens pour leurs saveurs uniques, la traçabilité certifiée, les récits culturels locaux et la qualité des images numériques, autant d’éléments renforçant l’attractivité de la marque "Made in Vietnam".

Afin de stimuler le commerce électronique transfrontalier, le ministère de l’Industrie et du Commerce met en place un écosystème numérique de promotion commerciale (Digital Trade Promotion Ecosystem) - une infrastructure souple destinée à développer des canaux de distribution intérieurs et internationaux. Cet écosystème comprend notamment des foires et expositions virtuelles utilisant la réalité augmentée, des plateformes de mise en relation intelligente, une base de données sectorielle et un service de conseil et de formation en ligne à destination des entreprises.

Parmi les initiatives phares figure le système de traçabilité iTrace247, développé par le Département de la promotion du commerce en coopération avec l’agence allemande GIZ. Basé sur la technologie blockchain Solana et les contrats intelligents (Smart contracts), ce système garantit la transparence, la fiabilité et la performance dans la traçabilité des produits exportés.

Parallèlement, le Pavillon national du Vietnam sur Alibaba.com constitue un espace de valorisation des produits "Made in Vietnam". Il présente des marques réputées et des produits de qualité, tout en facilitant les échanges commerciaux et la promotion de l’image du Vietnam auprès des acheteurs internationaux.

Dans un contexte mondial marqué par la transition vers une économie verte, circulaire et une consommation durable, la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Phan Thi Thang a annoncé que, pour la période 2026-2030, son ministère mettra en œuvre un programme de promotion de l’application des sciences et technologies dans la production et la consommation durables. Ce programme vise à développer de nouveaux produits verts, à renforcer les critères environnementaux, tout en améliorant l’efficacité de la production, l’économie des ressources et en accélérant l’économie circulaire dans les secteurs et territoires à fort potentiel.

Le ministère entend également intensifier la coopération internationale et faciliter l’accès des entreprises aux financements verts, en accordant une attention particulière aux petites et microentreprises engagées dans la transition vers une production plus respectueuse de l’environnement.

Toutefois, les experts estiment que le Vietnam ne dispose pas encore d’une stratégie globale d’innovation sur l’ensemble de la chaîne de valeur, freinant ainsi l’essor de l’exportation en ligne. L’innovation doit englober la production, la logistique, l’emballage, le marketing et la traçabilité, afin de bâtir une chaîne intégrée répondant aux exigences rigoureuses des marchés internationaux.

Plusieurs entreprises ont proposé au gouvernement d’élaborer une Stratégie nationale pour l’exportation alimentaire via le commerce électronique transfrontalier, considérant ce canal comme un complément stratégique au commerce traditionnel. Elles recommandent également d’intégrer le commerce électronique transfrontalier dans les politiques de l’innovation, de l’économie numérique, de l’agriculture numérique et de la logistique.

Les experts soulignent enfin la nécessité de normaliser et de numériser la traçabilité, en appliquant des codes d’identification des zones de production, ainsi que les technologies blockchain et IoT, tout en expérimentant un cadre réglementaire "sandbox" pour la traçabilité numérique, les contrats et documents électroniques dans les exportations alimentaires.

Grâce à ces efforts, la chaîne de valeur alimentaire numérisée et le commerce électronique transfrontalier devraient devenir "l’autoroute numérique" reliant les produits vietnamiens au monde, contribuant à renforcer la position de la marque Vietnam dans l’économie mondiale numérique et durable.

VNA/CVN