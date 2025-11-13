La Foire d'Automne 2025, un levier stratégique pour dynamiser la coopération Vietnam - Inde

Selon le conseiller au commerce de l’ambassade du Vietnam en Inde, Bùi Trung Thuong, malgré un temps de préparation restreint, la Foire d'Automne 2025 a marqué les esprits par son envergure, le nombre d'entreprises participantes et la richesse des produits exposés.

La délégation indienne s'est particulièrement distinguée par sa présence massive et son engagement tout au long de l'événement, soulignant un intérêt soutenu pour le marché vietnamien.

Les rencontres organisées durant la foire ont mis en lumière le fort potentiel de certains secteurs. Les entreprises indiennes ont montré un grand intérêt pour l’artisanat, les produits créatifs et les articles de santé et de bien-être vietnamiens, considérés comme porteurs pour l’accès au marché indien. Réciproquement, les produits indiens respectueux de l’environnement et les compléments nutritionnels sont jugés très prometteurs au Vietnam, ouvrant des perspectives de coopération bilatérale entre les deux économies.

Bùi Trung Thuong a précisé que l'intérêt croissant des entreprises indiennes pour le Vietnam s'explique par la tendance mondiale à la délocalisation des échanges, les politiques fiscales réciproques des États-Unis, les efforts de connexion des organismes représentatifs et des communautés d'affaires, ainsi que la multiplication des vols directs entre les deux pays.

Pour l’avenir, le Bureau commercial du Vietnam en Inde prévoit de continuer à inviter des délégations d’entreprises indiennes pour les quatre Foires de Printemps, d’Été, d’Automne et de Printemps annuelles au Vietnam. Il intensifiera la promotion du commerce et de l’investissement direct dans les localités vietnamiennes, tout en stimulant la coopération interentreprises.

Bui Trung Thuong a insisté : "Le marché indien est très prometteur, mais il exige de la persévérance et une connaissance approfondie de la législation et des habitudes de consommation. Les entreprises vietnamiennes doivent étudier minutieusement les goûts locaux, s'assurer de la rigueur de leurs contrats et s'associer à des partenaires indiens compétents pour accélérer leur accès au marché".

Aakash Kushwah, responsable principal de la India Exposition Mart Ltd (IEML) et représentant de l’entreprise à la Foire d’Automne 2025, s’est dit "très impressionné" par le professionnalisme de l’organisation et la mise en valeur dynamique de la culture vietnamienne.

"Nous apprécions grandement les capacités de production des entreprises vietnamiennes et sommes convaincus que des projets de coopération concrets verront le jour rapidement, car l'IEML et nos partenaires vietnamiens maintiennent les contacts en ligne pour discuter des opportunités d'affaires", a-t-il indiqué.

En conclusion, la Foire d’Automne 2025 a non seulement réaffirmé la position du Vietnam dans l’organisation d’événements commerciaux de stature internationale, mais a également ouvert des opportunités de coopération concrètes entre les communautés d’affaires vietnamienne et indienne.

