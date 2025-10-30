La Chine crée 10,57 millions de nouveaux emplois urbains de janvier à septembre

Le taux de chômage urbain recensé s'élevait à 5,2% en septembre, soit une baisse de 0,1 point de pourcentage en base mensuelle, a déclaré Cui Pengcheng, porte-parole du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, lors d'une conférence de presse. Le pays a intensifié ses efforts pour maintenir la stabilité du marché de l'emploi, tout en accélérant la mise en œuvre de mesures de soutien à l'emploi, a ajouté M. Cui. La Chine vise un taux de chômage urbain d'environ 5,5% en 2025 et a pour objectif de créer plus de 12 millions de nouveaux emplois urbains cette année.

Xinhua/VNA/CVN