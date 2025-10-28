Turquie : un séisme de magnitude 6,1 frappe la province occidentale de Balikesir

La Présidence de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), l'agence nationale turque responsable de la gestion des catastrophes et des urgences, a précisé sur X que le séisme a frappé le district de Sindirgi à 22h48 heure locale (19h48 GMT). Des images diffusées par la chaîne de télévision NTV ont montré des habitants se précipitant dans les rues alors que la secousse frappait le secteur. Parallèlement, des vidéos mises en ligne ont semblé montrer plusieurs bâtiments en train de s'effondrer. Le séisme a également été ressenti dans les provinces voisines, notamment celles d'Istanbul, Bursa et Izmir. Selon NTV, des équipes d'intervention d'urgence ont été dépêchées sur place pour évaluer le nombre de victimes et les dégâts. Un séisme de magnitude 6,1 a frappé le même district en août, faisant un mort et 29 blessés.

Xinhua/VNA/CVN