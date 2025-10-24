Liban : quatre morts dans des frappes aériennes israéliennes

Selon l'Agence nationale de l'information officielle, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans la soirée dans des frappes aériennes israéliennes visant une maison dans la ville d'Arabsalim, dans le Sud du pays ; deux autres personnes avaient été tuées et plusieurs autres blessées auparavant dans des frappes aériennes ciblant des zones du district de Baalbek, dans l'Est du Liban. Une source des renseignements de l'armée libanaise a pour sa part indiqué que les deux morts enregistrés dans l'Est du Liban étaient des membres du Hezbollah identifiés comme étant Mohammed Haïdar Jazini et Hicham Khalil. Un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël est entré en vigueur le 27 novembre 2024, mettant en grande partie fin aux affrontements déclenchés par la guerre à Gaza. L'armée israélienne continue toutefois de mener des frappes occasionnelles au Liban, citant des "menaces" du Hezbollah, tout en maintenant ses forces sur cinq positions principales le long de la frontière avec le Liban.

Xinhua/VNA/CVN