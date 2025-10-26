Le Japon lance le vaisseau-cargo HTV-X vers l'ISS

Le vaisseau-cargo de nouvelle génération du Japon HTV-X a été lancé avec succès dimanche 26 octobre à 09h00 heure locale, depuis le centre spatial de Tanegashima dans la préfecture de Kagoshima, à bord de la fusée H3 n°7, atteignant son orbite prévue environ 14 minutes plus tard.

Développé par l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA), le vaisseau spatial non habité transportera du matériel expérimental et d'autres fournitures vers la Station spatiale internationale (ISS). Le lancement, initialement prévu le 21 octobre, avait été reporté en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le HTV-X, qui succède au vaisseau-cargo "Kounotori" retiré du service il y a cinq ans, présente une structure allégée et des systèmes améliorés qui augmentent sa capacité de transport d'environ 1,5 fois. Mesurant 8 mètres de long et 4,4 mètres de diamètre, il peut transporter plus de 5,8 tonnes de fret. Le vaisseau spatial passera approximativement quatre jours à manœuvrer vers l'ISS avant d'être capturé par le bras robotique de la station. Une fois amarré, il commencera les opérations de transfert de cargaison dans le cadre de la contribution du Japon à la coopération spatiale internationale.

Xinhua/VNA/CVN