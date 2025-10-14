Chine : des propositions visant à promouvoir le développement global des femmes

Le président chinois Xi Jinping a présenté lundi 13 octobre quatre propositions visant à accélérer le processus de développement global des femmes lors du Sommet mondial des femmes à Beijing.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet mondial des femmes tenu le 13 octobre à Beijing, M. Xi a déclaré que ces propositions étaient présentées afin de parvenir à un consensus plus large, d'ouvrir de nouvelles voies et de prendre des mesures plus concrètes en faveur de cette cause, alors que le développement global des femmes reste confronté à des défis complexes.

Le président chinois a appelé à unir les efforts afin de créer un environnement propice à la croissance et au développement des femmes et de favoriser des moteurs solides pour un avancement de haute qualité des femmes.

"Leur développement global est réalisé dans un contexte de paix et de tranquillité", a indiqué M. Xi.

Il a souligné la nécessité de renforcer la protection des femmes et des jeunes filles dans les régions touchées par la guerre, les conflits, la pauvreté ou les catastrophes naturelles, et de soutenir le rôle vital des femmes dans la prévention des conflits et la reconstruction de leurs foyers.

Il est crucial d'améliorer les mécanismes de lutte contre la violence et de s'attaquer fermement à toutes les formes de violence contre les femmes, a ajouté M. Xi.

Le président chinois a proposé de cultiver un élan fort pour le développement de haute qualité de la cause des femmes.

M. Xi a exhorté à des efforts pour remédier au déséquilibre et à l'inadéquation du développement des femmes dans le monde, afin de permettre à toutes les femmes de partager les bénéfices de la mondialisation économique.

Il est important d'exploiter l'innovation scientifique et technologique pour favoriser le développement de haute qualité des femmes et de les aider à jouer un rôle encore plus prépondérant dans le développement vert.

M. Xi a également proposé de développer des cadres de gouvernance pour protéger les droits et les intérêts des femmes.

Il a appelé à améliorer les institutions et les lois, à introduire davantage de mesures politiques concrètes et accessibles, ainsi qu'à mettre à disposition de toutes les femmes davantage de ressources de qualité dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Il est crucial de promouvoir un environnement social inclusif et harmonieux qui libère les femmes de la discrimination et des préjugés, d'élargir les canaux permettant aux femmes de participer aux affaires politiques et d'en débattre, et de soutenir leur engagement étendu dans la gouvernance de l'État et de la société, a-t-il noté.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Xi a souligné la nécessité de favoriser un environnement respectueux des femmes, et de faire de l'égalité des sexes un code de conduite adopté par tous les membres de la société.

Il a également proposé d'écrire un nouveau chapitre dans la promotion de la coopération mondiale sur les femmes.

Il a appelé à soutenir les femmes afin qu'elles puissent jouer un rôle substantiel dans la gouvernance mondiale et qu'elles en partagent les bénéfices.

M. Xi a également exprimé son soutien au rôle central de l'ONU, lui demandant d'accorder une plus grande attention aux besoins des femmes dans les pays en développement, et de créer de larges plateformes de coopération pour les femmes de tous les pays.

Xinhua/VNA/CVN