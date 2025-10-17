La Chine déploie des services téléphoniques eSIM à l'échelle nationale

Les trois principaux opérateurs de télécommunications chinois, China Telecom, China Mobile et China Unicom, ont récemment lancé officiellement des services téléphoniques eSIM à l'échelle nationale, a-t-on appris auprès des trois sociétés.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon China Telecom, les services eSIM sont désormais disponibles dans tout le pays. Les consommateurs peuvent activer les services dans les magasins physiques ou effectuer des réservations en ligne via l'application de la société avant de se rendre dans un magasin désigné pour l'activation.

China Mobile a déclaré qu'elle offrirait des services eSIM pour une gamme complète de produits, couvrant non seulement les smartphones, mais aussi les montres connectées, les tablettes et les appareils embarqués dans les véhicules.

Les services téléphoniques eSIM intègrent les fonctions d'une carte SIM physique dans la puce intégrée d'un téléphone. Sans insérer de carte SIM physique, les utilisateurs de téléphones compatibles eSIM peuvent télécharger à distance leur numéro de téléphone mobile et l'enregistrer dans la puce eSIM du téléphone. Les téléphones eSIM offrent les mêmes fonctions que les téléphones à carte SIM traditionnels, notamment les appels vocaux, les données mobiles et les services de messagerie texte.

Xinhua/VNA/CVN