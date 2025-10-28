icon search
La Chine est prête à renforcer ses liens économiques avec la Malaisie

Le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré le 28 octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie, que la Chine souhaitait renforcer son alignement sur le 13e Plan malaisien.

La Chine est également disposée à approfondir la mise en œuvre du programme quinquennal de coopération économique et commerciale entre les deux pays, de manière à consolider leurs relations en la matière, a fait savoir M. Li lors d'une rencontre avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Li Qiang a déclaré que la Chine était prête à renforcer la coordination et la coopération multilatérales avec la Malaisie. M. Li a indiqué que la Chine était également disposée à travailler avec toutes les parties pour mettre en œuvre les quatre grandes initiatives mondiales proposées par la Chine, pratiquer un véritable multilatéralisme et préserver l'équité et la justice internationales. 

 Xinhua/VNA/CVN

