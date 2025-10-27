Indonésie : un séisme de magnitude 6,3 frappe la province du Nusa Tenggara oriental

>> Indonésie : nouvelle éruption d'un volcan à Florès, niveau d'alerte maximum

>> Un prêt de 500 millions de dollars pour soutenir la croissance verte en Indonésie

>> Indonésie : le mont Semeru enregistre 100 tremblements de terre en 24 heures

L'épicentre de ce séisme, survenu à 0h04 heure locale à une profondeur de 75 km, a été localisé par 9,06 degrés de latitude sud et 123,97 degrés de longitude est, a indiqué la BMKG sur son site internet. "Les secousses ont été ressenties par les habitants locaux, mais n'ont pas provoqué de panique. Jusqu'à présent, aucun dégât ni aucune victime n'ont été signalés. Nous continuons à surveiller les risques potentiels", a déclaré Gasper Losa Manisa, chef de la cellule d'urgence de l'Agence de gestion des catastrophes du Nusa Tenggara oriental.

Xinhua/VNA/CVN