L'Inde durcit sa réglementation sur l'IA contre les fausses informations

"Ces amendements visent à établir une base juridique solide en matière de signalisation, traçabilité et responsabilité face à l'essor des contenus générés par intelligence artificielle (IA)", a indiqué mercredi soir 22 octobre le ministère des Technologies de l'information dans une note. Ils sont destinés "à renforcer les obligations de vigilance (qui incombent) aux intermédiaires de contenus", a-t-il ajouté. Pour le gouvernement, de telles mesures s'imposent en raison du recours "croissant et abusif aux technologies pour créer des contenus générés artificiellement". "De récents cas de diffusion virale de contenus audio, vidéo et d'informations truqués sur les réseaux ont montré le potentiel de l'IA à produire des faux particulièrement convaincants", a indiqué le ministère. "De tels contenus peuvent être utilisés comme armes pour diffuser de fausses informations, nuire à des réputations, manipuler ou influencer des élections, ou commettre des fraudes financières", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN