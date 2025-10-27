Argentine : 13 morts dans une collision entre un autobus et une voiture

Au moins 13 personnes ont été tuées dimanche 26 octobre après une collision frontale entre un autobus à double étage et une voiture dans la province de Misiones, dans le Nord-Est de l'Argentine, ont rapporté les médias locaux citant les autorités locales.

Selon le gouvernement de Misiones, l'accident s'est produit vers 04h30 du matin heure locale sur un pont, au milieu d'un épais brouillard, et l'autobus, qui transportait des passagers de la ville d'Obera à Puerto Iguazú, a plongé dans un ruisseau en contrebas à cause de l'impact de la collision. "L'accident qui a eu lieu tôt ce matin s'est produit sur la route nationale 14, au kilomètre 892, quand un autobus de la compagnie Sol del Norte, qui transportait une cinquantaine de passagers en provenance d'Obera, est entré en collision frontale avec une voiture qui circulait dans la direction opposée", a précisé un communiqué du gouvernement de Misiones. De son côté, Hector Gonzalez, ministre de la Santé de Misiones, a indiqué qu'une trentaine de personnes ont dû être hospitalisées, plusieurs d'entre elles étant déjà sorties.

Xinhua/VNA/CVN