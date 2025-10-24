Plus de 120 morts lors des inondations au Niger, selon un porte-parole de l'ONU

Les autorités nigériennes ont déclaré que les inondations survenues pendant la saison des pluies de cette année, qui commence généralement en juin, ont affecté quelque 550.000 personnes, les régions de Dosso, Tillabéri et Maradi étant les plus touchées, a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, lors d'un point de presse quotidien. Les inondations ont également détruit près de 55.000 maisons et laissé plus de 4.000 hectares de terres agricoles sous les eaux, a dit M. Haq, citant le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies. Les Nations unies et leurs partenaires humanitaires s'efforcent de soutenir les efforts de secours menés par le gouvernement nigérien, mais les ressources restent extrêmement limitées, le plan d'intervention pour le Niger s'élevant cette année à 603 millions de dollars américains, dont moins d'un cinquième a été financé, a-t-il déclaré.

Xinhua/VNA/CVN