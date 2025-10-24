Inde : 20 morts dans l'incendie d'un bus suite à une collision

Au moins 20 personnes ont été tuées et de nombreuses autres ont subi des brûlures vendredi matin 24 octobre lorsqu'un bus privé les transportant a pris feu après avoir percuté une moto dans l'État indien de l'Andhra Pradesh (Sud), ont déclaré les autorités.

C'est incident a eu lieu sur la route près du village de Chinna Tekur, dans le district de Kurnool, en Andhra Pradesh. Selon la police, le bus accidenté, qui effectuait le trajet entre Hyderabad et Bengaluru avec 42 passagers à bord, a immédiatement pris feu après la collision alors que la plupart des passagers dormaient. Les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital général de Kurnool. Une enquête a été ouverte sur cet accident, dont le bilan de morts risque de s'alourdir.

