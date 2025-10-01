Chine : 2,36 milliards de voyages de passagers pendant les prochaines vacances

La Chine devrait enregistrer environ 2,36 milliards de voyages de passagers à l'échelle nationale pendant les huit jours de vacances de la Fête nationale et de la Fête de la mi-automne qui débuteront mercredi 1 er octobre, a déclaré le ministère des Transports.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"La demande de voyages, que ce soit pour le tourisme ou les visites familiales, sera forte", a déclaré Li Yang, vice-ministre des Transports, lors d'une conférence de presse. M. Li a estimé à 295 millions le nombre moyen de voyages quotidiens pendant cette période de vacances, soit une augmentation de 3,2% par rapport à la même période en 2024.

En particulier, environ 80% de ces voyages seront effectués en véhicules privés. Pendant les périodes de forte affluence, le volume du trafic sur les autoroutes pourrait dépasser les 70 millions de véhicules par jour, dont 14 millions de véhicules à énergie nouvelle, a déclaré M. Li.

En parallèle, les compagnies aériennes traiteront 19,2 millions de déplacements de passagers pendant les vacances, soit une augmentation de 3,6% sur un an, un niveau record pour cette période.

Il y aura une forte augmentation des voyages de moyenne et longue distance, sous l'effet d'un essor du tourisme, a noté M. Li. Les grandes villes du pays, notamment Shanghai (Est), Chengdu (Sud-Ouest) et Beijing (Nord), connaîtront une popularité touristique plus importante qu'il y a un an, alors que l'on attend également une augmentation substantielle du nombre de touristes chinois vers des destinations internationales telles que le Japon, la République de Corée et les pays d'Asie du Sud-Est.

De plus, les niveaux de transport de marchandises devraient rester stables, le volume quotidien moyen de camions sur les routes chinoises devant se maintenir entre 5,5 et 5,8 millions, ce qui correspond globalement aux chiffres de la même période l'année dernière, selon M. Li.

M. Li a déclaré que le secteur des transports chinois était prêt à répondre à la forte demande, et s'est engagé à tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la fluidité des voyages.

Les données officielles issues de la conférence de presse ont également montré qu'au cours des huit premiers mois de l'année, le nombre total de voyages de passagers dans le pays a atteint 45,55 milliards, soit une hausse de 3,6% en base annuelle.

De janvier à août, le volume de fret commercial à l'échelle nationale a atteint 38,06 milliards de tonnes, soit une hausse de 3,8% sur un an, et le débit portuaire a augmenté de 4,4% pour atteindre 12,03 milliards de tonnes. Le volume des colis livrés par service express a grimpé à 128,2 milliards, soit une forte augmentation de 17,8%.

Les investissements en actif fixe dans le secteur des transports, quant à eux, se sont élevés à 2.260 milliards de yuans (environ 317,63 milliards de dollars).

Xinhua/VNA/CVN