Chine : une initiative pour promouvoir les corridors maritimes internationaux verts

Le ministère chinois des Transports a lancé dimanche 19 octobre, lors du Forum du Bund du Nord 2025 à Shanghai, l'Initiative pour la coopération internationale sur les corridors maritimes verts, appelant à des efforts conjoints pour construire un écosystème maritime mondial plus sûr, plus efficace et plus vert.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'initiative présente sept mesures clés visant à promouvoir la coopération internationale sur les corridors maritimes verts.

Ces mesures comprennent la multiplication progressive des corridors maritimes verts, l'accélération du développement de navires verts et à faibles émissions de carbone, le développement de ports (presque) zéro carbone, le renforcement de la capacité d'approvisionnement en carburants verts, la valorisation de la collaboration entre le gouvernement et le marché, le partage des meilleures pratiques et le soutien à l'innovation.

Plusieurs réalisations en matière de coopération dans la mise en place de corridors maritimes verts ont été annoncées lors du forum, notamment celle de la création conjointe d'un corridor maritime vert entre le port de Qingdao, dans l'Est de la Chine, et le port de Hambourg, en Allemagne.

Selon le ministère, la Chine a conservé sa première place mondiale en matière de connectivité maritime pendant plusieurs années consécutives, avec une ouverture et une coopération internationale en constante progression dans ce secteur.

En avril de cette année, la Chine avait signé des accords maritimes bilatéraux ou multilatéraux avec 70 pays et régions.

Les principaux ports chinois, notamment ceux de Shanghai et de Ningbo-Zhoushan, ont accéléré le développement d'infrastructures d'approvisionnement en carburants verts.

Le Forum du Bund du Nord 2025, cinquième édition de l'événement, est coorganisé par le ministère des Transports et le gouvernement municipal de Shanghai. Il se déroulera jusqu'au 21 octobre.

Xinhua/VNA/CVN