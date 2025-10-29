La RPDC procède à des essais de tir de missiles de croisière stratégiques mer-sol

L'administration des missiles de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) a procédé mardi 28 octobre à des essais de tir de missiles de croisière stratégiques mer-sol dans les eaux occidentales au large de la péninsule coréenne, a rapporté mercredi 29 octobre l'agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA).

Les missiles de croisière, améliorés pour être lancés depuis un navire, ont été tirés verticalement et ont volé pendant plus de 7.800 secondes le long d'une trajectoire prédéfinie au-dessus des eaux occidentales pour détruire la cible, selon la KCNA.

Xinhua/VNA/CVN