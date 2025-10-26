Lituanie

Vols perturbés à nouveau à l'aéroport de Vilnius à cause de ballons

Le trafic aérien a été interrompu à 21h32 heure locale, et les opérations devraient reprendre dimanche vers 02h00. Les données préliminaires indiquaient que les objets non identifiés détectés sur le radar étaient probablement des ballons météorologiques. Les passagers ont été invités à suivre les mises à jour de l'aéroport et de leurs compagnies aériennes pour obtenir les dernières informations. C'est la deuxième nuit consécutive et la troisième fois cette semaine que les vols à l'aéroport de Vilnius sont suspendus. Un grand nombre de ballons transportant de la contrebande a pénétré dans l'espace aérien lituanien à deux reprises cette semaine, dans la nuit de mardi à mercredi et de vendredi à samedi, selon des médias locaux. Vendredi soir 24 octobre, l'aéroport de Kaunas a également temporairement restreint le trafic aérien. Au total, environ 70 vols et plus de 10.000 passagers ont été affectés par les perturbations de cette semaine.

Xinhua/VNA/CVN