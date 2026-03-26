La Chine appelle à des pourparlers de paix constructifs et sincères concernant le conflit en Iran

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La Chine exhorte toutes les parties concernées par le conflit qui fait rage en Iran à unir leurs efforts et à créer les conditions nécessaires au lancement de pourparlers de paix véritablement constructifs et sincères, a déclaré jeudi 26 mars Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. M. Lin a fait ces remarques lors d'un point de presse quotidien, en réponse à une question à ce sujet, ajoutant que la Chine était prête à continuer à jouer un rôle constructif dans l'initiative susmentionnée. La Chine a souligné à maintes reprises que la prolongation de la guerre ne sert les intérêts d'aucune des parties et que sa poursuite ne fera qu'entraîner davantage de victimes et de pertes inutiles, ainsi qu'une nouvelle aggravation de la situation, a fait remarquer M. Lin. Il a souligné que la priorité absolue est de promouvoir activement la paix et d'encourager les pourparlers, ainsi que de saisir toutes les opportunités pour mettre fin aux hostilités. "La Chine soutient tous les efforts visant à désamorcer la situation", a ajouté M. Lin.

Xinhua/VNA/CVN