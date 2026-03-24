L'Iran dément avoir engagé des négociations avec les États-Unis

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Selon IRNA, qui a cité Esmaeil Baghaei, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, des pays amis ont effectivement récemment envoyé des messages à Téhéran faisant part du désir de Washington d'entamer des négociations pour mettre fin au conflit, mais l'Iran n'a pas répondu. Le porte-parole a ajouté que la position de Téhéran sur le détroit d'Ormuz ainsi que ses conditions pour mettre fin au conflit n'avaient pas changé, a également rapporté IRNA. De son côté, Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement iranien, a également démenti cette affirmation sur la plateforme de médias sociaux X, indiquant qu'"aucune négociation n'a eu lieu" avec Washington. Parallèlement, plusieurs médias ont cité Ebrahim Rezaei, porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement iranien, qui a souligné que des négociations avec les États-Unis n'ont aucun sens dans les conditions actuelles.
Xinhua/VNA/CVN