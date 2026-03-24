L'Iran dément avoir engagé des négociations avec les États-Unis

Le ministère iranien des Affaires étrangères a démenti le 23 mars être en négociations avec les États-Unis, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA, infirmant ainsi les déclarations antérieures du président américain Donald Trump, qui assurait que Washington avait atteint des "points d'accord majeurs" avec l'Iran et était en contact avec " une personne de haut niveau".

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Selon IRNA, qui a cité Esmaeil Baghaei, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, des pays amis ont effectivement récemment envoyé des messages à Téhéran faisant part du désir de Washington d'entamer des négociations pour mettre fin au conflit, mais l'Iran n'a pas répondu. Le porte-parole a ajouté que la position de Téhéran sur le détroit d'Ormuz ainsi que ses conditions pour mettre fin au conflit n'avaient pas changé, a également rapporté IRNA. De son côté, Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement iranien, a également démenti cette affirmation sur la plateforme de médias sociaux X, indiquant qu'"aucune négociation n'a eu lieu" avec Washington. Parallèlement, plusieurs médias ont cité Ebrahim Rezaei, porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement iranien, qui a souligné que des négociations avec les États-Unis n'ont aucun sens dans les conditions actuelles.

Xinhua/VNA/CVN