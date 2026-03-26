Madagascar : la présidence annonce la formation du nouveau gouvernement

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La présidence malgache a annoncé mercredi 25 mars la nomination des membres du nouveau gouvernement, chargé de renforcer la stabilité sociale et de lutter contre la corruption. Le nouvel exécutif, composé de 30 membres, comprend plus d'une moitié de ministres reconduits. Selon les autorités, cette équipe aura pour priorités l'amélioration des conditions de vie, notamment dans les domaines de l'alimentation, de l'énergie et de la sécurité, ainsi que la lutte contre la corruption. Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michael Randrianirina, a averti que tout échec ou acte de corruption entraînerait "une démission immédiate" et des poursuites légales. Quant au développement régional et à la sécurité internationale, M. Randrianirina a souligné l'importance de poursuivre la reconstruction de la région Est de Madagascar et de mettre en place des mesures visant à anticiper les conséquences de la situation au Moyen-Orient. La formation de ce gouvernement fait suite à la nomination de Mamitiana Rajaonarison comme Premier ministre le 15 mars, qui dirigeait le Service de renseignement financier de Madagascar (SAMIFIN).

Xinhua/VNA/CVN