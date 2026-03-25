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Brefs / International
États-Unis : deux personnes tuées par balle en Floride

Deux personnes ont été tuées par balle le 24 mars au matin près de la principale bibliothèque du comté d'Indian River à Vero Beach, en Floride, a indiqué la police.

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Le service de police de Vero Beach a précisé que ses agents étaient intervenus vers 07h00 heure locale sur le parking de la bibliothèque. Deux personnes, un homme et une femme, ont été retrouvées mortes sur place, a ajouté la police. Les autorités ont assuré qu'il n'y avait aucun danger pour la population, et que des perquisitions étaient en cours dans le cadre de l'enquête.

Xinhua/VNA/CVN

#États-Unis #violences #Floride #fusillade

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