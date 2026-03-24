Le Pentagone envisage de déployer des troupes aéroportées en Iran

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Ces forces de combat proviendraient de la "Force d'intervention rapide" de la 82e Division aéroportée de l'armée américaine, une brigade d'environ 3.000 soldats capable de se déployer n'importe où dans le monde en moins de 18 heures, a fait savoir le journal, ajoutant qu'à ce jour, aucune instruction n'avait été donnée par le Pentagone ou le Commandement central américain. Ces forces pourraient être engagées pour s'emparer de l'île de Kharg, principale plaque tournante de l'exportation pétrolière iranienne, selon la même source. Une autre option envisagée, si le président américain Donald Trump autorisait le déploiement des troupes américaines pour la prise de l'île, serait une attaque menée par environ 2.500 soldats de la 31e Unité expéditionnaire des Marines, qui est en route vers le Moyen-Orient, a indiqué le journal, citant des responsables s'exprimant sous couvert d'anonymat. Le 23 mars, le Commandement central américain a déclaré que son armée avait mené plus de 9.000 frappes en Iran, endommagé ou coulé plus de 140 navires de guerre iraniens, depuis le début des frappes militaires américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février.

Xinhua/VNA/CVN