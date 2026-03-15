Le détroit d'Ormuz n'est pas fermé mais reste sous contrôle de l'Iran

Le détroit d'Ormuz, une voie maritime essentielle pour le transport mondial du pétrole, reste ouvert et sous contrôle de l'Iran, a déclaré samedi 14 mars un haut responsable militaire iranien, alors que les tensions s'intensifient avec les États-Unis et leurs alliés.

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Photo : ANI/VNA/CVN

Alireza Tangsiri, commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), a déclaré dans un communiqué que les affirmations des États-Unis concernant la destruction de la Marine iranienne ou la mise en place d'une escorte de sécurité pour les pétroliers était fausses, selon l'Agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim.

"Le détroit d'Ormuz n'a pas été bloqué militairement et est simplement sous contrôle", indique le communiqué.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a repris ce message, déclarant aux médias américains que le détroit reste ouvert à la navigation internationale, sauf pour les navires appartenant aux États-Unis, à Israël et à leurs alliés.

"Le détroit d'Ormuz est ouvert. Il n'est fermé qu'aux pétroliers et aux navires appartenant à nos ennemis, à ceux qui nous attaquent et à leurs alliés. Les autres sont libres de passer", a déclaré M. Araghchi.

Le détroit d'Ormuz est un goulet d'étranglement stratégique par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial. Dans son premier message en tant que guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei s'est engagé à maintenir son influence sur le détroit d'Ormuz.

Samedi 14 mars, le président américain Donald Trump a exhorté les pays qui dépendent des livraisons de pétrole transitant par le détroit à assumer leurs responsabilités pour qu'il reste ouvert, avec l'aide des États-Unis. Washington s'efforce de faire baisser les prix élevés du pétrole dans un contexte marqué par les attaques conjointes américano-israéliennes contre l'Iran, qui ont déclenché des représailles iraniennes contre des cibles américaines dans toute la région.

Xinhua/VNA/CVN