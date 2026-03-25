Ariane 6 lancera 32 nouveaux satellites Amazon Leo

La fusée européenne Ariane 6 décollera de nouveau le 28 avril pour placer en orbite basse une seconde série de 32 satellites pour Amazon Leo, la constellation du groupe fondé par le milliardaire américain Jeff Bezos, a annoncé le 24 mars ArianeGroup, fabricant de la fusée.

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"Cette mission (...) constitue le deuxième vol d'une série de 18 qu'effectuera Ariane 6 dans le cadre du déploiement de cette constellation", a précisé ArianeGroup dans un communiqué. Le 12 février, Ariane 6 avait déjà envoyé dans l'espace 32 satellites de la constellation Amazon Leo, qui se sont séparés avec succès. Cette mission inaugurale scellait le partenariat entre le lanceur lourd européen et son principal client, ce dernier étant déterminé à rivaliser avec Starlink d'Elon Musk. Le vol durera moins de deux heures et s'effectuera depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française, a indiqué ArianeGroup. La fusée sera dans sa configuration à quatre propulseurs (version A64). "La fenêtre de tir sera annoncée au cours des prochaines semaines", selon le communiqué.

APS/VNA/CVN