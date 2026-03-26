Deux morts après l'interception d'un missile aux Émirats arabes unis

Les débris d'un missile balistique intercepté par la défense aérienne ont fait deux morts et trois blessés à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis (EAU), ont annoncé jeudi 26 mars les autorités. Le Bureau des médias d'Abou Dhabi a confirmé que l'incident s'était produit rue Sweihan et avait endommagé plusieurs voitures. Une enquête est en cours et de plus amples détails seront communiqués en temps voulu. Les habitants de l'ensemble des EAU, notamment à Dubaï et à Abou Dhabi, ont reçu jeudi matin 26 mars des alertes sur leur téléphone portable les avertissant d'une menace de missile et les exhortant à se mettre à l'abri, tandis que la défense aérienne entrait en action.

Xinhua/VNA/CVN