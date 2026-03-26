Une attaque au couteau dans un train en Sarre, dans le Sud-Ouest de l'Allemagne

Une femme a été blessée lors d'une attaque au couteau à bord d'un train régional entre Saarbrücken et Sankt Wendel mercredi après-midi 25 mars, selon la police du Land de Sarre, dans le Sud-Ouest de l'Allemagne.

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Une femme a été blessée lors d'une attaque au couteau à bord d'un train régional entre Saarbrücken et Sankt Wendel mercredi après-midi 25 mars, selon la police du Land de Sarre, dans le Sud-Ouest de l'Allemagne. Selon la police, une altercation physique aurait éclaté entre deux personnes. Il semble qu'un homme ait attaqué une jeune fille avec un couteau, causant des blessures. Le suspect a été arrêté. La victime reçoit un traitement médical, cependant le degré de gravité des blessures n'est pas encore connu. Le train a été arrêté en gare de Sulzbach, et bouclé par la police.

Xinhua/VNA/CVN