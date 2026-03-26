Sénégal : les autorités ambitionnent de réduire de 25% la mortalité due au cancer d'ici à 2029

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Les autorités sénégalaises ambitionnent de réduire de 25% la mortalité due au cancer d'ici à 2029, un objectif inscrit dans le Plan stratégique national de lutte contre le cancer 2025-2029, a déclaré mercredi 25 mars à Dakar le directeur général de la Santé, Ousmane Cissé. "Notre action, c'est de passer d'une santé curative à une santé préventive. Dans ce sens, nous avons un Plan stratégique national de lutte contre le cancer 2025-2029 qui ambitionne de réduire de 25% la mortalité liée au cancer d'ici à 2029", a-t-il indiqué lors du lancement du Fonds rose, une initiative de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) destinée à soutenir les femmes entrepreneures atteintes de cancer. "Nous avons un taux de mortalité d'environ 70%, ce qui constitue un véritable problème", a-t-il déploré, citant des données du Centre international de recherche sur le cancer selon lesquelles, en 2022, quelque 11.000 cas de cancer ont été enregistrés au Sénégal, causant plus de 8.000 décès. Outre la prévention, "davantage d'investissements seront consentis pour obtenir de meilleurs résultats et une prise en charge plus efficace" des patients atteints de cancer, a-t-il promis.

Xinhua/VNA/CVN