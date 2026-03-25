L'Asie principal moteur de la croissance avec un taux 4,5% en 2026

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La part de l'Asie dans le PIB mondial devrait poursuivre sa trajectoire ascendante, passant de 49,2% en 2025 à 49,7% en 2026 en parité de pouvoir d'achat, selon le rapport intitulé "Rapport annuel 2026 sur les perspectives économiques et les progrès de l'intégration en Asie". Se déroulant du 24 au 27 mars, la conférence de cette année a pour thème "Façonner un avenir commun : nouvelles dynamiques, nouvelles opportunités, nouvelle coopération". Les fondements de l'intégration commerciale asiatique ont continué de se renforcer, note le rapport, citant des données selon lesquelles la dépendance commerciale intrarégionale est passée de 56,3% en 2023 à 57,2% en 2024, les principales économies de la région orientant de plus en plus leurs relations commerciales les unes vers les autres.

Xinhua/VNA/CVN