Le Japon va commencer à puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole

Le Japon commencera à libérer du pétrole provenant de ses réserves stratégiques dès le 26 mars, a déclaré le 24 mars la Première ministre Sanae Takaichi, alors que les inquiétudes concernant l'approvisionnement s'intensifient sur fond du conflit en cours au Moyen-Orient.

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Le 16 mars, le Japon a déjà entamé la libération des stocks de pétrole du secteur privé. Le 28 février, Israël et les États-Unis ont lancé des attaques conjointes contre Téhéran et plusieurs autres villes iraniennes, tuant le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, ainsi que des commandants militaires de haut rang et des civils. L'Iran a répondu en lançant des vagues de frappes de missiles et de drones visant Israël et des bases américaines.

Xinhua/VNA/CVN