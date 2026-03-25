Fukushima : plus de 55.000 tonnes d'eaux contaminées rejetées dans l'océan

La centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi du Japon a rejeté dans l'océan 55.011 tonnes d'eaux usées contaminées par des substances radioactives au cours de l'exercice 2025, a indiqué le 24 mars la Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) dans un communiqué de presse.

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Selon TEPCO, la centrale a procédé à sept cycles de rejet au cours de l'exercice 2025, qui s'est déroulé d'avril 2025 à mars 2026. Les eaux usées déversées dans l'océan contenaient environ 16.000 milliards de becquerels de tritium radioactif. La société prévoit de procéder à huit cycles de rejet au cours de l'exercice 2026, pour un volume total estimé à environ 62.400 tonnes. Le Japon a unilatéralement lancé le rejet en mer des eaux contaminées de la centrale en août 2023. À ce jour, 18 cycles de rejet ont été effectués, avec un volume cumulé d'environ 141.000 tonnes rejetées en mer.

Xinhua/VNA/CVN