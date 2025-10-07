Inondations à Nghê An : des bénévoles remettent gratuitement en état motos et appareils ménagers

Alors que la province de Nghê An (Centre) panse encore ses plaies après de violentes inondations, une vague de solidarité discrète est venue réchauffer le cœur de ses habitants. Des dizaines de mécaniciens bénévoles se sont mobilisés spontanément, offrant leurs services pour la réparation gratuite de motos et d'appareils électroniques. Allant au-delà du simple geste, ils ont même fourni des pièces détachées afin d'aider la population à reprendre pied dans leur vie quotidienne.

Photo : Bao Nghê An/CVN

Au début d'octobre, le sillage de la tempête Bualoi laissait la commune de Tân Ky submergée. Les routes étaient recouvertes d'épaisses couches de boue, les habitations restaient endommagées, et des centaines de motos - véritables piliers des déplacements locaux - étaient hors d'usage. Face à ce désarroi, ce groupe de mécaniciens s'est illustré, se transformant en de véritables "médecins" du deux-roues. Ils ont non seulement remis les moteurs en état de marche, mais ont aussi contribué à remonter le moral des familles sinistrées.

Chaque jour, au carrefour de Roi à Tân Ky, des centaines de motos attendent patiemment leur tour pour être "soignées".

Vêtu de vêtements trempés de sueur et de boue, Trân Tiên, un mécanicien local, raconte qu’avec plus de 30 collègues, il travaille sans relâche pour remettre en état les véhicules.

"Après les inondations, de nombreuses motos ont été complètement submergées, leurs moteurs et circuits électriques gravement endommagés", explique-t-il. "Nous commençons par les réparations essentielles : vidange, remplacement des filtres à air et des bougies, nettoyage du moteur, juste pour que les motos puissent redémarrer et que les gens puissent circuler. Certaines demandent plus de temps, mais nous faisons tout pour qu’elles roulent à nouveau et que chacun retrouve rapidement une vie normale".

Son équipe répare en moyenne plus de 100 motos par jour.

Photo : Bao Nghê An/CVN

En plus de ce groupe, plusieurs concessionnaires locaux - dont Vinh Thu, Hai Hiên et Hông Ngân - ont installé des ateliers mobiles équipés de pièces et d’outils. Fait remarquable, ils fournissent gratuitement l’huile moteur, les bougies, les filtres à air et d’autres composants de base. Pour les pièces coûteuses, ils prennent en charge une partie des frais afin d’alléger le fardeau des familles touchées.

"Réparer gratuitement, c’est le minimum que nous puissions faire pour que les habitants reprennent leur vie", confie un jeune mécanicien.

Photo : Bao Nghê An/CVN

Pour des habitants comme Nguyên Ngoc Hà, ce soutien est inestimable. "Ma moto est restée sous l’eau plusieurs jours, je pensais qu’elle était perdue", raconte-t-elle, émue. "La réparation aurait coûté plus d’un million de dôngs, et nous avons déjà tant de difficultés à la maison. Grâce à ces bénévoles, elle roule de nouveau. Je suis profondément reconnaissante".

En ces temps éprouvants, la solidarité s'est manifestée sous toutes ses formes. Chaque geste - qu'il s'agisse d'un repas chaud distribué dans une cuisine communautaire, d'un simple paquet de nouilles, d'une bouteille d'eau ou d'une réparation cruciale - est devenu une source précieuse de réconfort et de force.

Dépassant l'initiative de leurs homologues mécaniciens, un groupe de jeunes techniciens dévoués a élargi le champ de l'aide. Dès le 4 octobre, ils ont lancé un programme gratuit de réparation d'appareils électroménagers. L'école primaire de Ky Tân est devenue leur atelier improvisé, où ils ont pris en charge les téléviseurs, ventilateurs, machines à laver et réfrigérateurs rendus inutilisables par les inondations. Cette extension de l'effort collectif vise à restaurer non seulement les moyens de transport, mais aussi le confort minimal des foyers.

VNA/CVN