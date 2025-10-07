Hô Chi Minh-Ville optimise le fonctionnement de son administration numérique

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville doit tester mardi 7 octobre la phase 1 du système d’exploitation de l’e-administration, combinant l’application de diagrammes de Gantt (un outil graphique permettant d’afficher le temps prévu consacré à différentes tâches ou activités sur une période donnée) pour visualiser l’avancement des travaux.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une visite d’inspection du projet d’amélioration environnementale du canal Rach Xuyên Tâm le 23 septembre, Trân Luu Quang, secrétaire du Comité du Parti de la ville, a exigé l’élaboration d’un diagramme de Gantt détaillé pour chaque composante du projet, précisant clairement les responsables et les délais d’exécution.

Selon le dirigeant, cet outil offre une vue d’ensemble du travail, facilite l’identification des retards et l’attribution de responsabilités spécifiques, marquant ainsi une évolution de la gestion : de l’attribution générale des tâches à la livraison de commandes ponctuelles avec des résultats vérifiables.

S’exprimant lors d’une réunion du Comité de pilotage pour la mise en œuvre de la résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, tenue début octobre, il a réitéré l’urgence de mettre en œuvre des diagrammes de Gantt dans ces secteurs, afin d’évaluer et, si nécessaire, de reconnaître ou de sanctionner les fonctionnaires en fonction de leur respect du calendrier de travail.

Selon le Dr Nguyên Trân Nhu Khuê, chef de la faculté du droit de l’Académie des fonctionnaires de Hô Chi Minh-Ville, l’utilisation du diagramme de Gantt représente une avancée moderne dans la gestion publique, permettant un suivi transparent des performances individuelles et collectives.

Cependant, son efficacité est maximale pour les tâches de petite ou moyenne envergure ; pour les projets complexes, une combinaison d’outils de gestion plus sophistiqués est nécessaire.

Photo : Quang Châu/CVN

Parallèlement à l’utilisation du diagramme de Gantt, la mégapole du Sud poursuit la numérisation complète de sa gestion administrative afin d’améliorer l’efficacité et d’évaluer précisément les capacités du personnel public.

Duong Hông Thang, responsable du Bureau du Comité populaire municipal, a souligné que le système a été développé en collaboration avec le Centre de transformation numérique de la ville et qu’il est connecté à tous les services, quartiers, communes et unités affiliées.

La plateforme, accessible depuis les smartphones, permet un suivi complet des tâches et des documents émis par le gouvernement central, le Comité du Parti et le Comité populaire municipal, jusqu’à chaque service et fonctionnaire.

Le système intègre plusieurs plateformes, telles que la gestion des procédures administratives, des documents de gestion et le suivi des plaintes et commentaires des citoyens via la ligne d’assistance téléphonique 1022. Les informations sont mises à jour quotidiennement, facilitant ainsi une supervision et une orientation rapides par les dirigeants locaux.

Plus précisément, l’application intègre l’intelligence artificielle (IA) pour analyser et déterminer les principaux domaines de gestion, en se concentrant sur des indicateurs réguliers tels que les prix, le budget, l’investissement public, la protection sociale, la réforme administrative et le développement socio-économique.

Le système permet également de générer des rapports consolidés sur la réception et la résolution des dossiers administratifs, indiquant clairement le nombre de documents en cours de traitement, ceux traités à temps et ceux en retard, ainsi que l’état d’avancement du retard.

Cela permet aux dirigeants d’évaluer objectivement la performance de chaque entité, favorisant ainsi une transformation numérique efficace et une réforme administrative en profondeur.

VNA/CVN