Fortes pluies à Hanoï : alerte sur plus de 100 points d’inondation

De fortes pluies, atteignant localement plus de 100 mm, s’abattent sur la capitale vietnamienne depuis la nuit du 6 octobre, provoquant de nombreuses zones d’inondation. Les autorités appellent la population à la vigilance et plusieurs écoles ont temporairement basculé vers l’enseignement en ligne pour assurer la sécurité des élèves.

>> Le typhon Matmo s’affaiblit en dépression tropicale et devrait provoquer de fortes pluies

>> Typhon Matmo : le PM ordonne la préparation aux inondations et glissements de terrain

Photo : VNA/CVN

De fortes pluies, atteignant localement plus de 100 mm, s’abattent sur la capitale vietnamienne depuis la nuit du 6 octobre, provoquant de nombreuses zones d’inondation. Les autorités appellent la population à la vigilance et plusieurs écoles ont temporairement basculé vers l’enseignement en ligne pour assurer la sécurité des élèves.

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, la région de Hanoï connaît actuellement des pluies modérées à fortes accompagnées d’orages, avec des précipitations localement très intenses. Au cours des six dernières heures, les cumuls de pluie ont généralement varié entre 40 et 80 mm, atteignant même 116 mm à la station de Soc Son et 91 mm à celle de Thuong Cat.

Les prévisions indiquent qu’entre 6h et 11h ce 7 octobre, des pluies modérées à fortes, accompagnées d’orages, continueront de s’abattre sur la capitale, avec des précipitations attendues de 40 à 70 mm, voire plus de 100 mm par endroits. Les précipitations devraient cependant diminuer progressivement en fin d’après-midi et dans la soirée.

Face à cette situation, les autorités mettent en garde contre un risque élevé d’inondations dans les zones basses et plusieurs rues situées dans les quartiers centraux de Hanoï. Parmi les artères les plus susceptibles d’être inondées figurent notamment : Trân Vu, Cao Ba Quat, Liêu Giai, Doi Cân, Ngoc Khanh, Dao Tân, Phung Hung, Bat Dan, Duong Thanh, le carrefour Trang Tiên - Hang Bai, Nguyên Huu Huân, Tong Dan, Dinh Liêt, Lang Ha, Thai Ha, Huynh Thuc Khang, Au Co, Xuân Thuy, Câu Giây, Lo Duc, etc.

Les services compétents appellent la population à faire preuve de vigilance et à limiter les déplacements dans les zones à risque pendant les épisodes pluvieux afin d’assurer leur sécurité.

En raison de ces fortes pluies, dans la matinée du 7 octobre, de nombreux établissements scolaires de Hanoï ont émis des avis urgents demandant aux élèves de rester à domicile et de suivre les cours en ligne.

Photo : VNA/CVN

Dès l’après-midi du 6 octobre, le Service de l’éducation et de la formation de Hanoï avait publié la Notification n°3, appelant à une réponse proactive face aux fortes pluies engendrées par les effets résiduels du typhon. Le document invite les chefs d’établissement et responsables des unités concernées à évaluer la situation météorologique locale, les conditions d’infrastructure ainsi que la sécurité des transports, afin de décider de manière autonome de la modalité d’organisation des cours - en présentiel, en ligne ou par ajustement d’emploi du temps - tout en garantissant la sécurité absolue des élèves.

Le Service de l’éducation et de la formation demande par ailleurs à toutes les unités et établissements scolaires de poursuivre la mise en œuvre stricte des directives déjà émises, notamment en surveillant de près l’évolution météorologique, en inspectant et dégageant les systèmes de drainage, les cours d’école, les cantines et les zones de demi-pension.

Il est également demandé de mobiliser les équipes de permanence, de suivre en temps réel la situation des pluies et des inondations, et d’en faire rapport rapidement au Service en cas d’impact sur les activités pédagogiques.

VNA/CVN