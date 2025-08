Mobilisation urgente du gouvernement face aux crues à Diên Biên, Son La et Nghê An

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé un document ordonnant aux provinces de Diên Biên, Son La et Nghê An de se concentrer sur la gestion des conséquences des crues soudaines, des glissements de terrain et des inondations.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux autorités provinciales, en collaboration avec les ministères et organes compétents, de répondre immédiatement aux besoins urgents des habitants en nourriture, eau potable et produits de première nécessité, et de mobiliser toutes les ressources disponibles selon le principe "quatre sur place" afin d'éviter toute détresse pour les populations affectées.

Les forces militaires et policières doivent participer à la reconstruction des logements, à la réparation des routes, ainsi qu’à la restauration des infrastructures sanitaires et scolaires afin d’assurer la sécurité, la santé publique et la continuité éducative.Les provinces doivent rapidement évaluer les dégâts et calculer les besoins d'assistance, en présentant un rapport au Premier ministre le 3 août 2025.

L’armée et la police se tiennent prêtes à apporter leur soutien logistique aux zones isolées.Les ministères concernés doivent activement accompagner les provinces selon leurs compétences respectives, notamment en assurant la continuité des télécommunications, l'approvisionnement en électricité, en eau potable, en médicaments, en matériel médical, en produits désinfectants ainsi qu'en matériel scolaire nécessaire à la rentrée.

Le ministère des Finances doit travailler avec les autres organes compétents pour synthétiser les propositions des provinces les plus touchées afin d’en rendre compte au Premier ministre le 3 août.

Au nom du Premier ministre, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a signé la décision N°1653/QĐ-TTg visant à débloquer une aide d’urgence de 250 milliards de dôngs prélevés sur le budget central de réserve de 2025 pour les provinces de Son La (50 milliards), Diên Biên (100 milliards) et Nghê An (100 milliards), afin de remédier aux conséquences des récentes crues et inondations.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers jours, de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines, des glissements de terrain et de graves inondations à Son La, Diên Biên et Nghê An, causant d'importantes pertes humaines et matérielles.

Le gouvernement, les ministères, organismes concernés et les autorités locales redoublent d'efforts pour remédier aux dégâts, restaurer les infrastructures et stabiliser la vie des populations.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà s'est rendu directement sur place pour apporter son soutien aux populations touchées et superviser les opérations de secours et de rétablissement.

VNA/CVN