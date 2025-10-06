Lauréat du prix Nobel de physique 2012 Serge Haroche au quartier de Quy Nhon Nam

Lundi l’après-midi 6 octobre, le lauréat du prix Nobel de physique 2012, Serge Haroche, et son épouse sont arrivés au quartier de Quy Nhon Nam, province de Gia Lai (Centre) pour participer à la conférence internationale intitulée "100 ans de physique quantique".

Photo : Thanh Tuê/CVN

Se déroulera du 6 au 9 octobre au Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE - International Centre for Interdisciplinary Science and Education), la conférence internationale intitulée "100 ans de physique quantique" devrait réunir la participation de nombreux scientifiques de premier plan pour leurs travaux en physique quantique.

Son objectif principal est de développer des liens entre les physiciens vietnamiens et ceux, en France et dans le monde, qui contribuent aux avancées de la physique quantique.

Photo : ICISE/CVN

Avant le début officiel de la conférence, le Comité d'organisation organise lundi l’après-midi 6 octobre deux séances de tutorat. Le Professeur Serge Haroche et de nombreux autres scientifiques de renom étaient également présents.

La première ayant le thème : "Hype et confiance dans la technologie quantique" est présentée par le Professeur Hans-A Bachor (Université nationale australienne, Canberra).

Photo : ICISE/CVN

Dans la 2e séance intitulée "Fondements des polaritons excitoniques", le Professeur Claude Weisbuch (École polytechnique, Palaiseau) a mentionné certaines publications du Professeur et académicien décédé Nguyên Van Hiêu, précurseur de la nanotechnologie au Vietnam et un physicien exceptionnel de classe mondiale. Ce leader scientifique talentueux est aussi le précurseur de hautes sciences et technologies du Vietnam.

Ces deux séances de tutorat souhaitent promouvoir les liens entre les scientifiques internationaux et la jeune génération vietnamienne, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle coopération scientifique internationale.

L’événement est organisé par l’Association scientifique "Rencontres du Vietnam", dont le Professeur de physique Trân Thanh Vân est président et s'inscrit dans le cadre de l'Année internationale des sciences et technologies quantiques.

Thanh Tuê/CVN