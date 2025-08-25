Le typhon Kajiki touche terre entre Nghê An et Hà Tinh

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, l’épicentre du typhon Kajiki (numéro 5 de la saison 2025) a touché terre le 25 août à 18h00, sur le littoral des provinces de Nghê An et Hà Tinh.

Les vents les plus violents ont atteint le niveau 11, avec des rafales de niveau 13. Dans les trois heures suivantes, la tempête devait se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 10 à 15 km/h.

Sous l’effet du typhon, de 17h30 à 22h30 le 25 août, six provinces du Nord et du Centre du Vietnam ont enregistré de fortes pluies. Dans les provinces de Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh, les précipitations ont varié de 80 à 120 mm, avec des pointes locales dépassant 200 mm. De fortes averses ont également été observées à Phu Tho et Quang Ninh, avec des cumuls de 30 à 60 mm.

Les autorités ont mis en garde contre les risques de crues soudaines et de glissements de terrain dans les provinces concernées. Entre minuit et 16h00 le 25 août, les précipitations ont atteint des niveaux particulièrement élevés, de 125 à 329 mm.

Des stations telles que le lac Thuong Tuy et le lac Song Rac, à Hà Tinh, ont relevé des cumuls exceptionnels de 542,6 mm et 476,8 mm respectivement.

