Nghê An : de l'eau potable distribuée aux sinistrés des catastrophes naturelles

Photo : Van Ty/VNA/CVN

En réponse à un appel des autorités locales et du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, plusieurs organisations internationales, dont le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et ActionAid Vietnam, ont distribué 3.655 caisses d'eau en bouteille. L'opération a ciblé les communes de Huu Kiêm, Tam Thai et Tuong Duong, les plus durement touchées de la province.

Les habitants de ces régions sont confrontés à une grave pénurie d'eau salubre, car les inondations prolongées ont contaminé les puits, posant un risque sanitaire majeur.

Cette aide, avec les dons d'autres organisations et bienfaiteurs, a permis d'apporter un soutien essentiel aux populations locales pour traverser cette période difficile. Selon les représentants de ces organisations, de nouvelles distributions sont prévues dans d'autres localités de l'ouest de la province également gravement affectées par les inondations.

Le passage du typhon Wipha a provoqué de graves inondations et des glissements de terrain, entraînant d'importantes pertes humaines et matérielles, et isolant plusieurs localités. De nombreuses habitations ont été endommagées ou emportées, de vastes zones de cultures et d'aquaculture ont été submergées, et de nombreux ponts et routes ont été détruits.

Parallèlement, un élan de solidarité nationale a permis de collecter à ce jour 70 milliards de dôngs, qui ont été transférés au Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province pour soutenir les victimes.

VNA/CVN