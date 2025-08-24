Typhon Kajiki : déployer forces et moyens pour intervenir en toutes circonstances

Afin de minimiser les dégâts causés par le typhon Kajiki, le 5 e entrant dans la Mer Orientale cette année, le gouvernement a organisé, dans la soirée du 24 août, une réunion de déploiement des missions au Poste de commandement avancé du gouvernement installé au Commandement de la 4 e Région militaire, dans la province de Nghê An (Centre). La réunion a été présidée par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Face au renforcement constant du typhon n°5, le chef du gouvernement a averti des risques élevés de fortes pluies, crues soudaines, glissements de terrain et inondations, particulièrement dangereux dans les zones montagneuses, basses et côtières.

Le Premier ministre a salué l’engagement actif des localités, en particulier celui du ministère de la Défense, qui a coordonné la mise en place de postes de commandement pour diriger les opérations de prévention. Il a appelé les ministères, branches et autorités locales à faire preuve de fermeté et d’anticipation, en préparant dès maintenant effectifs, moyens et plans d’évacuation, selon le principe des “quatre sur place”. L’objectif prioritaire est de sauver des vies et protéger la population avant tout, puis de préserver les biens et assurer une réponse rapide, efficace et coordonnée.

Il a souligné la nécessité de déplacer d’urgence les habitants des zones à haut risque vers des lieux sûrs. Il a demandé de garantir la sécurité des navires, ceux en zones dangereuses doivent être éloignés immédiatement. Concernant les infrastructures hydrauliques et barrages, il a insisté sur une gestion stricte du stockage et du déversement d’eau, afin d’éviter toute situation de “crues cumulées” et d’assurer la sécurité absolue des ouvrages.

Suivre de près l’évolution du typhon

Il a également rappelé aux ministères, organismes et localités de mettre en œuvre rigoureusement les directives du Secrétariat du Parti et les dépêches du Premier ministre. Chaque instance doit assumer pleinement sa responsabilité dans le cadre de ses compétences. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doivent suivre de près l’évolution du typhon et fournir des informations précises et complètes aux médias afin d’informer et d’alerter la population.

"Les ministères, branches et localités doivent protéger la production, déployer à temps les forces et moyens, et rester prêts à intervenir en toutes circonstances. Chaque province doit installer un poste de commandement opérationnel, actif 24 heures sur 24, mobiliser les forces sur place et être en mesure de soutenir d’autres localités. Tout le pays doit se tenir prêt avec la plus grande détermination pour faire face au typhon Kajik"», a martelé Pham Minh Chinh.

À l’issue de la réunion, le Premier ministre s’est rendu directement sur le terrain pour inspecter les préparatifs anti-typhon à Cua Lo, province de Nghê An.

À 19h00 ce soir, l’œil du typhon se trouvait à environ 410 km de Nghê An et 390 km de à l’Est-Sud-Est de Ha Tĩnh. Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, le typhon maintenait des vents soutenus de niveau 14 (150 à 166 km/h). Après environ huit heures d’un déplacement vers le Nord, le typhon a de nouveau pris la direction de l’ouest, à une vitesse de 15 à 20 km/h, avec encore un potentiel de renforcement.

