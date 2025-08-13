Nghê An : 500 maisons et des écoles pour les victimes du typhon Wipha

Le 12 août, dans la commune de My Ly, le ministère de la Police, en collaboration avec la province de Nghê An, a lancé une campagne de 40 jours pour construire des maisons et des écoles. Cette initiative vise à aider les habitants et les élèves des communes de l'Ouest de Nghê An, gravement touchées par des inondations, à l'approche de la rentrée scolaire.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de la Police et la province prévoient de construire 500 maisons. Ils s'engagent également à reconstruire l'École primaire semi-internat pour minorités ethniques de My Ly 2 et le dispensaire communal de My Ly.

Le typhon Wipha a causé des dégâts considérables à Nghê An, en particulier dans les communes montagneuses frontalières de l'ouest. Le bilan est lourd avec quatre morts et quatre blessés, des pertes matérielles estimées à 3.800 milliards de dôngs, des infrastructures éducatives qui ont subi des pertes d'environ 100 milliards de dôngs.

En signe de solidarité, le Service de l'éducation et de la formation de Nghê An a offert des cadeaux à 15 écoles et à 45 enseignants dans sept communes sinistrées. La valeur totale de ces dons s'élève à plus de 550 millions de dôngs, apportant ainsi un soutien moral essentiel aux enseignants et aux élèves.

VNA/CVN