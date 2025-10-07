Vers une utilisation responsable de l’intelligence artificielle au Vietnam

L’intelligence artificielle (IA), et plus particulièrement l’IA générative, transforme en profondeur le paysage médiatique mondial. En réduisant considérablement le temps et les coûts de production, elle ouvre un champ inédit de créativité, y compris pour les non-professionnels. Mais cette révolution technologique s’accompagne de défis majeurs en matière de transparence, de fiabilité de l’information et de responsabilité des utilisateurs.

Face à la montée en puissance de l’IA, de nombreux pays et organisations internationales ont pris des mesures pour encadrer son développement et son utilisation. L’Union européenne a adopté un ensemble de principes de régulation de l’IA, le Japon a publié des directives à l’attention des entreprises, tandis qu’aux États-Unis, l’Institut national des normes et de la technologie (NIST) a élaboré un cadre de gestion des risques liés à l’IA. Ces initiatives visent à garantir une utilisation sûre, transparente et responsable des technologies d’IA, tout en préservant les droits fondamentaux des citoyens.

Un cadre juridique en construction au Vietnam

Au Vietnam, la question de la gouvernance de l’IA est devenue une priorité. Le pays s’efforce de bâtir un cadre juridique complet afin d’accompagner la transition numérique et de prévenir les dérives potentielles. La future Loi sur l’industrie du numérique 2025 introduit pour la première fois la notion d’utilisation responsable de l’intelligence artificielle, constituant ainsi une base légale essentielle pour sanctionner les violations et garantir un environnement en ligne sûr et transparent.

Selon Nguyên Minh Hông, président de l’Association vietnamienne de la communication numérique (VDCA), outre les règlements à caractère obligatoire, le gouvernement encourage l’élaboration et la diffusion de codes de conduite volontaires relatifs à l’utilisation éthique et responsable de l’IA dans les différents secteurs professionnels. Ces codes servent de référence pour promouvoir des pratiques conformes à la loi, mais aussi aux principes d’éthique et de déontologie du métier.

Un code pionnier pour la communication numérique

Dans ce contexte, l’Institut de recherche en politiques et développement de la communication (relevant de la VDCA) vient de publier le Code de conduite pour l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle dans la communication numérique (version 1.0).

Ce document s’appuie sur les dispositions de la Loi sur l’industrie du numérique 2025, de la Loi sur la publicité amendée en 2025, ainsi que d’autres textes législatifs pertinents.

Le Code formule des recommandations concrètes à destination des utilisateurs d’IA et des plateformes de réseaux sociaux, leur permettant d’adopter des comportements conformes à la loi et aux valeurs éthiques reconnues.

Six principes fondamentaux pour un usage éthique de l’IA

Le Code s’articule autour de six principes clés : la transparence, qui exige que tout contenu généré ou modifié par un système d’IA soit clairement signalé et étiqueté ; la fiabilité, qui suppose des informations vérifiées, fondées sur des sources claires et exemptes de toute déformation ; le respect de la propriété intellectuelle, en garantissant que la création et le partage de contenus tiennent compte des droits d’auteur et des droits connexes ; la protection de la vie privée, en limitant le traitement des données personnelles au strict nécessaire et avec le consentement du titulaire des données ; le respect de la dignité humaine, en plaçant toujours l’humain au centre des activités de création et de diffusion ; et enfin la responsabilité, qui engage chaque individu ou organisation à se conformer aux normes éthiques et sociales, à rendre compte de ses actions et à assumer les conséquences qui en découlent.

À partir de ces six principes, le Code détaille 29 recommandations pratiques et cinq consignes spécifiques pour la publicité en ligne. Il cherche à établir un équilibre entre la liberté de création et la responsabilité sociale, en favorisant la transparence, la fiabilité, le respect de la vie privée et de la propriété intellectuelle.

L’objectif n’est pas seulement de prévenir les abus, mais aussi de favoriser une culture du dialogue numérique éthique et constructif. En instaurant ces standards, le Vietnam affirme sa volonté de devenir un acteur actif de la gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle et de promouvoir un environnement médiatique numérique sûr, ouvert et humainement centré.

