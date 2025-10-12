Inondations : 400 milliards de dôngs supplémentaires à 4 provinces sinistrées

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision N° 2241 du 12 octobre 2025, officialisant une aide financière d'urgence de 400 milliards de dôngs (environ 15,18 millions de dollars) destinée à Thai Nguyên, Cao Bang, Lang Son et Bac Ninh, quatre provinces du Nord les plus touchées par les inondations.

Ces fonds, prélevés sur le fonds de réserve du budget central pour 2025, constituent la deuxième phase de soutien aux populations face aux conséquences des récentes inondations.

La répartition est la suivante : Thai Nguyên recevra 250 milliards de dôngs, tandis que Cao Bang, Lang Son et Bac Ninh se verront attribuer 50 milliards chacune, conformément aux propositions du ministère des Finances.

Les Comités populaires provinciaux sont chargés d'une gestion rigoureuse de ces sommes, en accord avec la Loi sur le budget de l'État.

Cette nouvelle allocation fait suite à une première aide d'urgence de 140 milliards de dôngs, accordée le 8 octobre 2025 par la décision N°2221 et répartie entre Thai Nguyên (50 milliards), Cao Bang (30 milliards), Lang Son (30 milliards) et Bac Ninh (30 milliards).

Auparavant, le 2 octobre 2025, le Premier ministre avait également approuvé un total de 2 524 milliards de dôngs pour quinze localités (décision N°2171). Ces sommes visent à réparer les infrastructures vitales et à soutenir les populations affectées par le typhon N°10 (Bualoi) et d'autres catastrophes naturelles survenues depuis le début de l'année.

En parallèle des efforts gouvernementaux, la solidarité nationale s'organise. Au 11 octobre à 17h00, des particuliers, agences et organisations ont mobilisé 907,45 milliards de dôngs via le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour les sinistrés.

Parmi les contributeurs majeurs, Vingroup a versé 500 milliards de dôngs, directement distribués à douze provinces : Tuyên Quang, Cao Bang, Son La, Lang Son, Thai Nguyên, Hung Yên, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri et Bac Ninh.

Hanoï a contribué à hauteur de 100 milliards de dôngs, tandis que Cân Tho a alloué 2,5 milliards de dôngs à cinq provinces (Nghê An, Ninh Binh, Thanh Hoa, Hà Tinh et Quang Tri).

Enfin, le 3 octobre, une première aide de 265 milliards de dôngs du Fonds central de secours avait déjà été distribuée à dix-sept localités pour la gestion des conséquences post-typhon N° 10.

Le Comité central de secours du Comité central du FPV continue de mettre à jour et de publier régulièrement la liste des donateurs par le biais des médias.

