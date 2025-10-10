Le roi du Cambodge exprime sa sympathie au Vietnam suite aux récentes inondations

Le roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, a adressé une lettre de condoléances au président Luong Cuong suite aux violentes tempêtes et inondations survenues récemment au Vietnam.

>> Le PM se rend à Thai Nguyên pour diriger la réparation des dégâts des intempéries

>> Le Vietnam appelle à la poursuite du soutien des partenaires face aux inondations dévastatrices

>> La communauté vietnamienne au Cambodge mobilisée pour soutenir les victimes des tempêtes

Dans cette lettre, le roi, au nom du peuple cambodgien, a exprimé sa profonde compassion et sa solidarité avec les personnes touchées par les catastrophes naturelles.

"En cette période difficile, nous présentons nos plus sincères condoléances et notre plus profonde sympathie au président et au peuple vietnamiens", a-t-il écrit, exprimant l'espoir d'un prompt rétablissement des blessés et d'un retour rapide à la normale pour les communautés touchées.

VNA/CVN