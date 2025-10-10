An Giang et le Cambodge unis pour rapatrier les restes des héros vietnamiens

Du 6 au 10 octobre, une délégation de la province d’An Giang (Sud), conduite par le vice-président du Comité populaire provincial, Le Trung Ho, a signé des accords avec les commissions spécialisées des provinces cambodgiennes de Koh Kong, Preah Sihanouk, Kampong Speu, Takeo, Kampot et Kep, en vue de poursuivre la coopération dans la recherche, la collecte et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Cambodge, pour la campagne sèche 2025-2026.

>> Vietnam - Cambodge : coopération pour rapatrier des restes de soldats volontaires

Lors des cérémonies, Le Trung Ho a exprimé la profonde gratitude d’An Giang envers les autorités, les forces armées et les populations des provinces cambodgiennes pour leur aide précieuse dans la collecte d’informations, l’orientation et la protection des équipes K92 et K93 d’An Giang, contribuant ainsi à honorer la mémoire des martyrs et à accomplir la responsabilité nationale.

Photo : VNA/CVN

Depuis la signature de l’accord entre les gouvernements vietnamien et cambodgien en août 2000 à Phnom Penh, les équipes K92 et K93 ont retrouvé les restes de 4.286 martyrs dans six provinces cambodgiennes. Les autorités locales du Cambodge ont réaffirmé leur engagement à poursuivre cette coopération dans un esprit de solidarité et de respect mutuel.

À cette occasion, un soutien financier a été accordé aux commissions spécialisées des provinces de Preah Sihanouk, Kampot, Koh Kong, Kampong Speu, Takeo et Kep afin de faciliter la coopération et d’aider les équipes K92 et K93 d’An Giang à accomplir efficacement leurs missions durant cette nouvelle période.

VNA/CVN