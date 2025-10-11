Développer le logement social partout où les besoins existent

Photo : VNA/CVN

Le 11 octobre, lors de la 2ᵉ réunion du Comité central de direction sur les politiques de logement et le marché immobilier, organisée en ligne avec 34 provinces et villes, le Premier ministre Pham Minh Chinh a donné des instructions visant à accélérer les projets de logements sociaux, à élargir le champ des bénéficiaires, à diversifier les formes de location et de location-vente de logements sociaux, ainsi qu’à soumettre rapidement un décret sur le Fonds national du logement et la création d’un Centre des transactions immobilières.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la politique de développement du logement social est une politique profondément humaniste du Parti et de l’État, contribuant à stimuler la croissance, à maintenir la stabilité politique et l’ordre public, à promouvoir un développement rapide et durable, à garantir la sécurité sociale et à améliorer le bien-être matériel et spirituel de la population.

Répondre aux besoins

Constatant que toutes les localités ont des besoins en logements sociaux, le Premier ministre a rappelé que le développement du logement social ne concerne pas uniquement les immeubles à plusieurs étages en milieu urbain, mais doit se faire partout où les populations bénéficiaires ont des besoins d’achat ou de location-vente de logements sociaux. Les logements sociaux peuvent être aussi bien des constructions à plusieurs étages que des habitations de plain-pied ou des modèles adaptés aux spécificités locales et géographiques.

Le Premier ministre a chargé le ministère de la Construction de travailler avec les autres ministères et organismes pour perfectionner le cadre juridique, lever les obstacles et faciliter le développement du marché immobilier et du logement social.

Photo : VNA/CVN

Les provinces et villes doivent planifier et attribuer des terrains pour le développement de logements sociaux de manière stable et durable, tout en mobilisant et diversifiant les ressources - soutien de l’État, crédits, obligations, capitaux privés - et en exploitant pleinement les leviers de la politique budgétaire et monétaire.

Agir partout où l’urgence est là

Le chef du gouvernement a exigé de renforcer la réforme administrative afin de réduire les coûts d’intrants, de décentraliser les compétences tout en assurant une répartition adéquate des ressources et une mise en œuvre efficace à tous les niveaux.

Il a affirmé que les mécanismes et politiques actuels sont relativement complets, mais que les localités doivent redoubler d’initiatives pour améliorer leur efficacité.

Il a également chargé le ministère de la Construction de soumettre rapidement un décret détaillant le fonctionnement du Fonds national du logement et une proposition concernant un Centre des transactions immobilières.

Le Premier ministre a en outre demandé à la Banque d’État du Vietnam d’accélérer le décaissement du programme de crédit de 145.000 milliards de dôngs pour les logements sociaux et ouvriers, tout en contrôlant le crédit immobilier spéculatif pour éviter la formation de bulles.

VNA/CVN