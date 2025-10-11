E-transformation

Vers une société formée, compétente et active dans le numérique



Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville ont organisé le 11 octobre la cérémonie de lancement du mouvement "Alphabétisation numérique populaire" pour la période 2025 - 2026, diffusant largement le message : "Alphabétisation numérique - chaque citoyen est un acteur de la transformation".

Le mouvement vise à diffuser les connaissances fondamentales liées à la transformation numérique, ainsi que les compétences nécessaires à son appropriation, auprès de l’ensemble de la population. Inscrit dans une démarche d’universalité et d’inclusion, il veille à ce que personne ne soit laissé pour compte dans ce processus. Il ambitionne également de stimuler l’esprit d’initiative en matière d’apprentissage, de formation et de mise en pratique des compétences numériques au sein de toute la société.

Missions

Pour assurer l’efficacité du mouvement, la ville a mis en place des équipes de volontaires du réseau de technologie numérique communautaire, composées de membres des organisations socio-politiques. Ces équipes auront pour mission d’accompagner les citoyens dans l’installation et l’utilisation d’applications essentielles telles que Citoyen numérique de Hô Chi Minh-Ville, VNeID, VSSID, E-tax, les portefeuilles électroniques, les paiements sans numéraire, la signature numérique ou encore la mise à jour du carnet de santé électronique.

Les forces mobilisées par ce mouvement iront "dans chaque ruelle, à chaque porte" pour accompagner les habitants. Parallèlement, les localités multiplieront les modèles efficaces tels que "Famille numérique", "Ambassadeur numérique", "Marché numérique" ou encore "Café du matin - un espace d’échange avec les citoyens dédié à la diffusion et à la mise à jour des compétences numériques".

À travers le mouvement "Alphabétisation numérique populaire", Hô Chi Minh-Ville fixe pour objectif qu’à l’horizon 2026, 100% des citoyens adultes possèdent des connaissances de base sur la transformation numérique, maîtrisent les compétences requises et utilisent aisément les appareils intelligents pour accéder à l’information et aux services essentiels. Chacun recevra une attestation de maîtrise des connaissances numériques sur la plateforme VNeID.

Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a souligné que ce mouvement représente un appel à une nouvelle révolution de la connaissance et des compétences à l’ère numérique. Le succès du programme ne se mesurera pas uniquement en chiffres mais davantage à travers l’amélioration concrète de la qualité de vie des citoyens. Par exemple lorsqu’une personne âgée pourra utiliser avec confiance un smartphone pour communiquer avec ses proches ou accomplir des démarches administratives en ligne, lorsqu’un petit commerçant pourra mettre ses produits en vente sur les plateformes de commerce électronique pour développer ses activités ou lorsqu’un élève pourra accéder librement aux vastes ressources de savoir mondial pour apprendre et créer. Le succès de ce mouvement constituera un moteur essentiel et une étape solide vers la construction d’un gouvernement numérique, d’une économie numérique et d’une société numérique.

Pour garantir une mise en œuvre efficace, Trân Thi Diêu Thuy a demandé à tous les niveaux, secteurs et organisations socio-politiques de renforcer leur rôle et leur responsabilité, en particulier celui des dirigeants, dans la conduite et la supervision du mouvement. Les activités doivent être conçues de manière accessible, simple, compréhensible et adaptée aux besoins réels des citoyens. En parallèle, la ville appelle les entreprises technologiques et les associations professionnelles à accompagner activement le programme en soutenant l’infrastructure numérique et en offrant des programmes et des packs promotionnels de produits et services numériques. Les habitants sont quant à eux invités à participer activement à l’apprentissage et au perfectionnement des compétences numériques, transformant cette transition en une opportunité d’améliorer la qualité de vie, de promouvoir l’usage des technologies dans l’éducation, le travail, la production et la vie quotidienne.

Lors de la cérémonie, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la municipalité ont signé un programme de coopération pour la mise en œuvre du mouvement. Immédiatement après le lancement, un programme de formation approfondie a été organisé pour les équipes technologiques communautaires. Dans le même temps, les activités de sensibilisation et de formation ont été déployées simultanément dans les quartiers et communes afin d’aider les citoyens à "comprendre immédiatement - à agir facilement - à utiliser efficacement".

Texte et photos : Quang Châu/CVN