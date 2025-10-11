À Tây Ninh, la VNA célèbre les 65 ans de l’Agence de presse de libération

Le 11 octobre 2025, sur le site historique de l’Agence de presse de libération (APL), situé dans le parc national de Lo Go - Xa Mat, la section de l’Association des journalistes du Centre d’information de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) pour la région Sud a organisé une cérémonie marquant le 65 e anniversaire de la fondation de l’APL (12 octobre 1960 - 2025).

Les délégués ont déposé des fleurs et brûlé de l’encens devant la stèle commémorative, lieu emblématique d’où fut diffusée la première dépêche de l’APL. Une minute de silence a été observée en mémoire des journalistes tombés au champ d’honneur, illustrant la tradition héroïque d’un journalisme engagé pour l’indépendance, la liberté de la nation et le bonheur du peuple vietnamien.

Fidèles à la tradition glorieuse de l’APL et de la VNA, les journalistes du Centre d'information pour la région Sud s'emploient à innover et à perpétuer le flux d'information révolutionnaire, renforçant la position et le prestige de la VNA au Vietnam et à l'étranger.

Mission d’agence de presse révolutionnaire

Le 12 octobre 1960, dans la forêt de Chang Riêc, l’APL diffusa son premier bulletin d’information, marquant sa naissance et le début de sa mission d’agence de presse révolutionnaire. Durant ses plus de 15 ans d’activité, l’APL fournit en temps opportun des informations aux médias nationaux et internationaux et devint un organe clé de la presse révolutionnaire du Sud.

Plus de 240 reporters, rédacteurs, techniciens et télégraphistes de l’APL - soit près de la moitié de son personnel - ont sacrifié leur vie dans l’exercice de leur mission, faisant de l’APL l’organe de presse le plus endeuillé de l’histoire du journalisme révolutionnaire vietnamien.

En reconnaissance de ses contributions, le Parti et l’État ont attribué de nombreuses distinctions honorifiques à plus de 200 collectifs et individus de l’APL. Le 1er septembre 2020, l’APL a reçu le titre de "Héros des Forces armées populaires".

Le 30 avril 1975, la libération du Sud et la réunification nationale ont marqué un tournant historique. Le 24 mai 1976, la VNTTX (Viêt Nam Thông tân xa - Agence vietnamienne d’Information) et l’APL ont fusionné, ouvrant une nouvelle étape du développement du secteur de l’information révolutionnaire. Le 12 mai 1977, l’Assemblée nationale a ratifié le changement de nom en "Thông tân xa Viêt Nam" (TTXVN - Agence Vietnamienne d’Information).

